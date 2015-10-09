Loading...

Free Electric: Produrre Energia Elettrica Pedalando, Cyclette Prodigiosa

09/10/2015

Esiste un modo per fare sport, risparmiare e, nel contempo, difendere l'ambiente? Sì, e si chiama Free Electric, una straordinaria cyclette ideata da un ricco dottore indioamericano, Manoj Bhargava

La cyclette Free Electric, in sostanza, permette di produrre energia elettrica pedalando. Bhargava assicura che se si pedala per un'ora si può illuminare una casa per mezza giornata. Bello, no? Il plutocrate di origini indiane non è una persona avida e arrogante, anzi vuole mettere a disposizione il suo benessere per le persone in difficoltà, per chi ha problemi, per i deboli. Ecco perché il magnate ha sempre pensato di migliorare l'India, la sua nazione, dove c'è un gap troppo elevato tra ricchi e poveri. "Chi ha di più deve aiutare le persone che hanno avuto meno e bisogna agire ora", ha ribadito recentemente Bhargava, che sta portando in India molte Free Electric, in modo da aiutare le famiglie povere a generare energia elettrica subito e senza spendere. L'obiettivo del ricco indiano è encomiabile: portare l'energia elettrica nelle zone del mondo dove ancora non è arrivata, proprio come i Paesi sottosviluppati. Con la Free Electric basta pedalare e il gioco è fatto. Ottenere energia elettrica non è stato mai più facile. Tale cyclette, insomma, fa risparmiare e permette di mantenersi in forma. La sperimentazione delle Free Electric partirà in India ma è certo che tali cyclette attireranno l'attenzione di privati e aziende occidentali. La Free Electric non è la sola invenzione green di Bhargava. Si vocifera che il dottore indiano stia pensando a un sistema che consente di trasformare l'acqua piovana o sporca in acqua potabile. Sarebbe proprio una vera rivoluzione green!
