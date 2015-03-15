Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Genola, Massimo Scialabba trucidato da Nicola Pepe: pregiudicato 49enne

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Massimo Scialabba, imprenditore edile 41enne, è stato trucidato da Nicola Pepe, un pregiudicato 49enne che si è consegnato spontaneamente ai carabinieri.

Ricordiamo che Scialabba è stato ucciso a colpi di spranga a Genola, nel Saviglianese, per motivi ancora ignoti. Attualmente il magistrato di turno sta interrogando Nicola Pepe nella caserma dei carabinieri di Savigliano.

Diversi testimoni hanno riferito di aver sentito l'imprenditore urlare nella sua abitazione e per questo hanno avvisato le forze dell'ordine. Scialabba sarebbe stato colpito al corpo e al capo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ghana, giostre che generano energia elettrica: divertimento e utilità

Articolo Successivo

Steve Jobs, Tim Cook gli offrì fegato: iCeo rifiutò proposta

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016