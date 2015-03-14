Germania apre a donne col velo: vietarlo è incostituzionale
di Redazione
14/03/2015
La Germania apre al velo. La Corte costituzionale tedesca ha stabilito che vietare genericamente il velo islamico a scuola, per le professoresse, è contrario al dettato costituzionale.
Il giudici di Karlsruhe hano così respinto una disposizione della normativa di una scuola situata nel Nordreno-Westfalia, secondo cui prevalgono i precetti e gli usi cristiani.
"Il divieto del velo è giustificabile soltanto se esiste un pericolo concreto per la pace nella scuola o la neutralità statale", hanno dichiarato i magistrati tedeschi.
Articolo Precedente
Isis, Renzi vola in Egitto: "Italia vuole risolvere crisi libica"
Articolo Successivo
Venerdì 13: giorno che fa paura, fobia risale all'Ultima Cena
Redazione