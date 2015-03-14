Loading...

Germania apre a donne col velo: vietarlo è incostituzionale

di Redazione

14/03/2015

La Germania apre al velo. La Corte costituzionale tedesca ha stabilito che vietare genericamente il velo islamico a scuola, per le professoresse, è contrario al dettato costituzionale.

Il giudici di Karlsruhe hano così respinto una disposizione della normativa di una scuola situata nel Nordreno-Westfalia, secondo cui prevalgono i precetti e gli usi cristiani.

"Il divieto del velo è giustificabile soltanto se esiste un pericolo concreto per la pace nella scuola o la neutralità statale", hanno dichiarato i magistrati tedeschi.

