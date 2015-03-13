Venerdì 13: giorno che fa paura, fobia risale all'Ultima Cena

Oggi è venerdì 13 marzo. Molti temono tale giornata; altri sorridono e fanno ciò che vogliono. Questi ultimi sono i meno scaramantici. Nella credenza popolare, il venerdì 13 è addirittura più temuto del venerdì 17. In realtà tale paura non poggia su nessun fondamento scientifico.

Ci sono vari motivi per cui si è diffusa la fobia del venerdì 13 e sono decisamente datati. La prima ragione è legata all'Ultima Cena: Gesù desinò con 12 apostoli ma uno lo tradì; la seconda, invece, risale alla cacciata e all'arresto dei Templari da parte della Chiesa dopo 3 secoli di servizio (13 ottobre 1307).

Voi credete che il venerdì 13 porti sfortuna?