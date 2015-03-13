Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Venerdì 13: giorno che fa paura, fobia risale all'Ultima Cena

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi è venerdì 13 marzo. Molti temono tale giornata; altri sorridono e fanno ciò che vogliono. Questi ultimi sono i meno scaramantici. Nella credenza popolare, il venerdì 13 è addirittura più temuto del venerdì 17. In realtà tale paura non poggia su nessun fondamento scientifico.

Ci sono vari motivi per cui si è diffusa la fobia del venerdì 13 e sono decisamente datati. La prima ragione è legata all'Ultima Cena: Gesù desinò con 12 apostoli ma uno lo tradì; la seconda, invece, risale alla cacciata e all'arresto dei Templari da parte della Chiesa dopo 3 secoli di servizio (13 ottobre 1307).

Voi credete che il venerdì 13 porti sfortuna?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Germania apre a donne col velo: vietarlo è incostituzionale

Articolo Successivo

Madonna venne stuprata a New York ma non sporse denuncia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025