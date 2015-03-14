Loading...

Isis, Renzi vola in Egitto: "Italia vuole risolvere crisi libica"

14/03/2015

14/03/2015

Il premier Matteo Renzi si recato in Egitto per prendere parte al forum economico di Sharm el Sheik e sottolineare che l'Italia è in prima fila per la risoluzione della crisi in Libia.

"Noi insieme dobbiamo unire le nostre forze per poter coniugare la sfida. Non è una lotta contro le altre civiltà, ma si tratta di una lotta civile contro un piccolo gruppo di estremisti che non hanno niente a che vedere con la religione. Io sono qui per rinnovare sia il mio impegno personale che quello del nostro Paese nel collaborare con voi e tutti gli attori internazionali per poter uscire dalla crisi libica", ha detto Renzi, ricordando che il Mediterraneo "non è una periferia".

