Germania, Merkel si Svela: "Mai Immigrati a Casa Mia"

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2015

Altro che solidarietà. La cancelliera tedesca Angela Merkel prima conferma la politica tedesca dell'accoglienza e poi dice che non accoglierebbe migranti a casa sua

  Viva la faccia della sincerità di Angela, che nel corso di un'intervista al Bild ha detto: "Pur con tutto il rispetto per quelli che lo fanno, è qualcosa che attualmente non riesco ad immaginare". La cancelliera si riferiva all'accoglienza dei migranti a casa sua. Intanto, l'atteggiamento dell'Esecutivo tedesco nei confronti degli immigrati non piace alla maggior parte dei tedeschi. Il partito della Merkel, la Cdu, ha raggiunto il minimo storico dei consensi. Insomma, la Merkel ha un po' scioccato i tedeschi con la sua politica dell'accoglienza. In Germania, secondo un recente sondaggio, stanno conquistano consensi partiti contro l'accoglienza dei profughi, come quello di estrema destra Afd. La Merkel, pur sapendo che la sua decisione non piace a tutti i tedeschi, non cambia idea e dice: "C'è un diritto alla protezione dalla guerra e dalla persecuzione sancito dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra che è valida in tutti i Paesi europei. A quanti non possono reclamare questo diritto dobbiamo dire che devono abbandonare il Paese, per difficile che questo sia per loro". Belle parole quelle della cancelliera tedesca. Peccato che lei non sia disposta ad accogliere profughi a casa sua. E vabbè, non si può ottenere tutto. Angela, nel corso dell'intervista al Bild, ha anche rassicurato i tedeschi sul fatto che l'accoglienza dei migranti non graverà sulle casse dello Stato e non verranno introdotte tasse in Germania.
