Ohio, Bimba Colpita al Volto dall'Amichetto. Infermiere: "Scommetto che gli Piaci"

Ohio, Bimba Colpita al Volto dall'Amichetto. Infermiere: "Scommetto che gli Piaci"

di Redazione 12/10/2015

Storia sconcertante proveniente dall'Ohio, Usa. Una bimba di 4 anni è stata ferita al volto dal compagno e, una volta portata in ospedale, si è sentita dire una frase decisamente sconveniente dall'infermiere "Scommetto che gli piaci", ha detto l'infermiere dell'ospedale pediatrico di Columbus alla piccola mentre la stava curando. La bimba era stata colpita violentemente al volto dal compagno di classe. Alla scena ha assistito anche la madre della bimba che, indignata, ha deciso di pubblicare una lunga lettera su Facebook, diretta all'infermiere che, a quanto pare, deve riflettere maggiormente prima di parlare alle persone, specialmente ai minori, visto che potrebbe urtare la loro sensibilità. "L'idea che passi il messaggio che fare del male a qualcuno significhi volergli bene è inaccettabile. In quel momento, ferite e in un posto sconosciuto, avevamo bisogno di aiuto e non di quel tipo di conforto. Forse lei ha pensato di alleggerire la situazione ma non lo ha fatto. E' l'ora di assumerci la responsabilità per quello che diciamo ai nostri bambini. Non si può dire a mia figlia di 4 anni che chi l'ha ferita le vuole bene", ha scritto Merrith Smith, la mamma della piccola. Il post ha ottenuto, in breve tempo, tantissime condivisioni. Secondo voi ha fatto bene l'infermiere americano a rivolgersi in tal modo alla bimba? Forse l'uomo voleva sdrammatizzare, ma anche per 'alleggerire le situazioni' ci vuole stoffa, altrimenti si rischia di ottenere un risultato pessimo. Non sarebbe stato meglio che l'infermiere avesse detto "Adesso ti curerò e quando tornerai a scuola dì al tuo amichetto di non alzare più le mani"?

