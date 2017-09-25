Home Gossip GF Vip 2017, il fidanzato 'scrive' alla Yespica

di Redazione 25/09/2017

Fanno coppia fissa da poche settimana e anche se sono partiti alla grande, questa è la prima vera prova per capire quanto sia forte il loro amore. Aida Yespica è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 e ha dovuto lasciare fuori Giuseppe 'Geppy' Lama, il suo nuovo compagno. Una lontananza che la modella vive con nostalgia anche se si fa in continuo delle domande perché si conoscono ancora poco. Ma può stare tranquilla perché anche a lui manca molto. Il giovane imprenditore napoletano infatti nelle ultime ore ha postato un video messaggio alla sua Aida Yespica sperando che la produzione del reality di Canale 5 riesca a farglielo vedere prima della diretta di lunedì 25 settembre. Nel breve filmato Geppy conferma alla sua nuova fiamma che la sta guardando sempre e la pensa in continuazione. “Sono fiero di te e di come ti stai comportando. E niente, io sto bene, qui é tutto tranquillo. Sono qui ad aspettarti, un bacio”, ha concluso l'uomo facendo capire con un gesto concreto che anche lui ha patito il distacco ma vuole solamente che la sua fidanzata stia serena all'interno della Casa e si concentri sul gioco, non su di lui perché tanto la sta aspettando. La Yespica lo ha conosciuto mentre era ad Ibiza per una breve vacanza ed è stato subito un colpo di fulmine nonostante lei fosse reduce dalla fresca rottura con il precedente compagno, Enrico Romeo. Ma come ha raccontato lei stessa nei primi giorni del GF Vip 2017, tra di loro è stata subito intesa anche a letto. Ecco perché la bella Aida non pensa ad altro e non si lascia 'tentare', nonostante le attenzione di compagni di gioco come Jeremias Rodriguez.

