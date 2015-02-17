Loading...

Giappone, terremoto potente a Honshu: allerta tsunami

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2015

Allerta tsunami in Giappone, dove nelle ultime ore è avvenuto un forte sisma. La potente scossa si è registrata precisamente nei pressi della costa nordorientale dell'isola di Honshu.

Gli esperti hanno affermato che il terremoto ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro in un zona distante 83 km da Miyako. Per fortuna non sono stati ravvisati danni a cose o persone. Prevista però un'onda anomala di circa 20 cm.

