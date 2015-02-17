Loading...

Aquaholism: bere troppa acqua fa male, rischio patologie cardiovascolari e morte

di Redazione

17/02/2015

Ci hanno sempre detto che bere fa bene alla salute. Ciò è vero in parte. Bisogna bere acqua, ma non eccedere in quanto si potrebbe andare incontro a spiacevoli disturbi, come sudorazione eccessiva e insonnia. In rari casi, la dipendenza da acqua ha portato anche alla morte. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi inglesi.

Bere spesso e comunque è un fenomeno che sta dilagando negli ultimi anni ed è stato ribattezzato 'aquaholism'. Talvolta gli effetti possono essere deleteri. Bere troppo può, ad esempio, favorire l’insorgenza di patologie cardiovascolari.

Mark Whiteley, chirurgo e 'padre' della Whiteley Clinic, ha asserito che bere troppa acqua incide sulla capacità del cervello di avvertirci quando viene oltrepassato il limite massimo di acqua tollerata dall'organismo.

