Gigi Buffon Compie 38 Anni: Relax con Ilaria D'Amico e Figli

Gigi Buffon ha compiuto 38 anni lo scorso 28 gennaio e, dopo aver ricevuto gli auguri dai suoi amici, compagni di squadra e parenti, ha festeggiato con la sua Ilaria D'Amico e i figli

"Sono il migliore del mondo? La mia carriera dice più di mille parole. Se dicessi di no sarei un bugiardo. E anche un po' stupido".

Sul sito della, lo scorso 28 gennaio, è comparsa la scritta "Auguri leggenda". Sì perché ha vestito per 15 anni della sua vita la maglia della Juve. Tantissime persone hanno voluto fare gli auguri a, di persona o via social, nel giorno del suo. Gigi è unfortissimo, forse il più forte del mondo. Lo ha fatto intendere anche lui durante un'intervista, quando disse:Buffon ha trascorso la giornata del suo 38esimo compleanno con la sua compagnae con i. Un bel giorno in famiglia. Gigi non ha intenzione, ancora, di appendere gli scarpini al chiodo: recentemente ha affermato di voler giocare fino a 40 anni, come il mitico. Manterrà la promessa? Forse il 'portierone' della Juve vuole conquistare i due titoli che ancora gli mancano: il Pallone d'Oro e la Champions League. Proprio l'anno scorso Gigi ha detto che, prima di congedarsi dal mondo del calcio, vuole vincere la coppa con le orecchie grandi. Ci riuscirà?