Gigi Buffon Compie 38 Anni: Relax con Ilaria D'Amico e Figli

30/01/2016

Gigi Buffon ha compiuto 38 anni lo scorso 28 gennaio e, dopo aver ricevuto gli auguri dai suoi amici, compagni di squadra e parenti, ha festeggiato con la sua Ilaria D'Amico e i figli

  Sul sito della Juventus, lo scorso 28 gennaio, è comparsa la scritta "Auguri leggenda". Sì perché ha vestito per 15 anni della sua vita la maglia della Juve. Tantissime persone hanno voluto fare gli auguri a Buffon, di persona o via social, nel giorno del suo compleanno. Gigi è un portiere fortissimo, forse il più forte del mondo. Lo ha fatto intendere anche lui durante un'intervista, quando disse:
"Sono il migliore del mondo? La mia carriera dice più di mille parole. Se dicessi di no sarei un bugiardo. E anche un po' stupido".
Buffon ha trascorso la giornata del suo 38esimo compleanno con la sua compagna Ilaria D'Amico e con i figli. Un bel giorno in famiglia. Gigi non ha intenzione, ancora, di appendere gli scarpini al chiodo: recentemente ha affermato di voler giocare fino a 40 anni, come il mitico Dino Zoff. Manterrà la promessa? Forse il 'portierone' della Juve vuole conquistare i due titoli che ancora gli mancano: il Pallone d'Oro e la Champions League. Proprio l'anno scorso Gigi ha detto che, prima di congedarsi dal mondo del calcio, vuole vincere la coppa con le orecchie grandi. Ci riuscirà?
