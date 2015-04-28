Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: troppi infortuni!

Ogni anno ben 313 milioni di persone rimangono vittime di un infortunio sul lavoro; 2.3 milioni di lavoratori, invece, perdono la vita proprio sul posto di lavoro. Lo ha ricordato il direttore generale Ilo, Guy Rider, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tra i più gravi problemi sanitari mondiali ci sono proprio gli infortuni e i decessi sui luoghi di lavoro. Bisogna partire dalla prevenzione, visto che il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro è contemplato come fondamentale dalla Dichiarazione di Seoul del 2008.

L'obiettivo è garantire a tutti luoghi di lavoro sicuri e salubri.