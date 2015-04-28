Loading...

Tumore, 6 persone su 10 guariscono: pochi test di screening in Italia

28/04/2015

6 malati di tumore su 10 riescono a contrastare il male ma ancora esistono forti differenze tra le regioni italiane riguardo alle terapie. La lotta contro i tumori è stato ed è un tema delicato. Sono stati fatti passi da gigante ma ancora molto si deve fare.

"Il nostro sistema funziona e siamo fra i primi in Europa. Ma sono ancora troppi gli sprechi e l'adesione ai test di screening è bassa soprattutto al Sud. L'urgenza è creare innanzitutto percorsi di cura uniformi nelle varie regioni", ha dichiarato il presidente Aiom, Carmine Pinto.

