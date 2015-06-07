Loading...

Giornata Nazionale della Medicina Interna: conoscere sindrome metabolica

07/06/2015

Oggi, 7 giugno, si celebra la prima Giornata Nazionale della Medicina Interna  sulla prevenzione della sindrome metabolica e sui fattori di rischio cardiovascolari. L'evento mira a far riflettere i cittadini italiani sulla sindrome metabolica e sul rischio di malattie cardiache e diabete.

Lo slogan scelto dalla SIMI è "Un metro per la vita". La misurazione del girovita è un gesto importante da cui può iniziare un percorso volto a ridurre il pericolo di diabete e patologie cardiovascolari.

Oggi, nelle piazze di molte città italiane, sono stati allestiti tanti gazebo presso cui medici e infermieri si sono messi a disposizione per fornire informazioni dettagliate sulla sindrome metabolica.

