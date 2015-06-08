Teramo, 35enne ucciso: albanese ricercato. Regolamento di conti?
di Redazione
08/06/2015
Tragedia a Martinsicuro, in provincia di Teramo, dove ieri è stato freddato un 35enne. L'uomo era scesa dall'auto, guidata dalla moglie, ed è stato raggiunto da vari colpi di pistola. La moglie, invece, è rimasta lievemente ferita al gionocchio. Ora è in ospedale Gli inquirenti non escludono nessuna pista, anche se la più battuta è quella della vendetta a seguito di un litigio.
Il killer del 35enne è ricercato. Si tratta di un albanese che, prima dell'omicidio, era già passato, secondo alcune testimonianze, nei pressi del cortile dell'abitazione della vittima.
