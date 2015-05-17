Giubileo, Zingaretti: "Assumeremo 300 operatori sanitari a tempo indeterminato"

La Regione Lazio ha reso noto che è stato richiesto lo sblocco del turn over dal 15% al 30% ai ministeri dell’Economia della Salute. Ciò permetterà di reclutare 300 operatori sanitari a tempo indeterminato ed oltre 500 a tempo determinato in vista Giubileo.

Il governatore Nicola Zingaretti ha dichiarato che per fronteggiare meglio la situazione, durante il Giubileo, verranno assunte molte persone. Solo così si potrà fornire assistenza efficace ai pellegrini. Non solo personale sanitario durante il Giubileo, però: scenderanno in campo anche 400 volontari, che riceveranno una formazione adeguata per fornire assistenza socio-sanitaria e psicologica ai pellegrini.

Zingaretti ha anche sottolineato che sulle strade romane, durante il Giubileo, circoleranno 100 nuove ambulanze: il bando che contemplava l’acquisto di 45 ambulanze è stato, dunque integrato. Si deciderà, a breve, quali ambulanze rottamare e quali dovranno essere destinate ai ‘trasporti secondari', come quelli tra reparto e reparto di uno stesso nosocomio.

Verrà potenziato anche l'elisoccorso con l'incremento dei punti di atterraggio, di cui 10 sul Grande Raccordo Anulare. "Un processo che renderà disponibili aree che già esistono e che saranno utilizzabili per il pronto soccorso", ha evidenziato Zingaretti.

Insomma, la macchina operativa e assistenziale in vista del Giubileo è in via di preparazione nel segno dell'efficienza e della semplicità. Quella semplicità di cui Papa Francesco è paladino. Zingaretti ha ricordato che il lavoro "è iniziato già all’indomani dell’annuncio del pontefice. Un piano davvero operativo, grazie anche al lavoro dei direttori delle Asl. Tutto questo è molto importante perchè il sistema sanitario romano, rispetto al Giubileo del 2000, è un sistema sanitario con in meno 3000 posti letto, 3800 unità di personale, e due ospedali, cioè il San Giacomo, che ricade nell’area del Giubileo, e il Forlanini. Noi assumeremo nuovo personale e metteremo al centro della nostra azione il diritto all’assistenza. Grazie alla collaborazione con i Ministeri della Finanza e della Salute i cittadini da dicembre avranno pronti soccorso rinnovati e maggior accoglienza e ospitalità. È una straordinaria opportunità che abbiamo colto per accelerare i processi di ricostruzione del Sistema sanitario regionale Si tratta di interventi che rimarranno alla Regione, anche dopo il Giubileo".