Palestrina, cade da muro e muore dopo volo di 5 metri

Dramma a Palestrina, in provincia di Roma, dove un 18enne, Stefano Salvatori, è caduto da un muro di cinta ed è morto. L'episodio è avvenuto precisamente presso i giardini Barberini. Il ragazzo ha fatto un volo di diversi metri.

I ragazzi che erano insieme al 18enne hanno subito chiamato il personale del 118 e i carabinieri. Disposta già l'autopsia, che si svolgerà presso il Policlinico Tor Vergata, sulla salma della vittima. I militari, in queste ore, stanno sentendo chi ha assistito alla scena per fare chiarezza sull'episodio.

Attualmente non si conosce la ragione per cui il ragazzo ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla strada, dopo un volo di circa 5 metri. I medici del nosocomio di Palestrina hanno fatto il possibile per salvare Stefano ma le ferite alla testa, provocate dall'impatto con l'asfalto, erano troppo profonde. Il 18enne è spirato nella notte.

Sul luogo della tragedia è ancora visibile una grossa macchia di sangue. Gli amici di Stefano stanno postando su Fb molti messaggi per testimoniare il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia.