Grecia a testa alta: restituirà ai creditori denaro prestato

Redazione Avatar

di Redazione

06/04/2015

La Grecia vuole dimostrare di saper mantenere gli impegni e saldare tutti i debiti. Il prossimo 24 aprile, l'esecutivo greco probabilmente si accorderà coi big europei in merito al pagamento dei debiti. Lo ha reso noto Yanis Varoufakis, ministro delle Finanze greco.

"La Grecia rispetterà i debiti con tutti i creditori e lo farà ad infinitum", ha detto Varoufakis al leader del Fondo Monetario, Christine Lagarde. La Grecia, insomma, restituirà tra qualche giorno anche 450 milioni al FMI.

Redazione

Redazione

