George Clooney torna sul lago di Como, multe salatissime per i curiosi

Redazione Avatar

di Redazione

07/04/2015

Con l'arrivo della bella stagione sul lago di Como, tutti sono pronti al ritorno di George Clooney, che probabilmente, potrebbe tornare a Laglio, per festeggiare il suo compleanno, il prossimo 6 maggio. E proprio per l'occasione, il sindaco Roberto Pozzi, ha deciso di rinnovare una chiacchierata ordinanza comunale, che vieta di avvicinarsi a Villa Oleandra, casa di George Clooney; ordinanza che vede aumentate le multe nei confronti dei curiosi! I trasgressori infatti, paparazzi in primis, si troveranno a pagare dai 50 ai 500 euro, anche via lago, ove sarà vietato andare oltre i 100 metri di distanza dalla battigia della casa del divo di Hollywood. Multe, che vedono divisi i 'vicini' di casa del divo, tra chi considera le multe una 'mini-dittatura' e chi invece ringrazia George Clooney, per aver nobilitato con la sua presenza il Lago; posizione quest'ultima condivisa dal sindaco Pozzi, che ha fatto della privacy dell'attore un punto fermo della sua amministrazione, consapevole del positivo risvolto mediatico generato dalla presenza del divo, quest'anno impreziosita anche dalla presenza di Amal Alamuddin. Michela Galli
