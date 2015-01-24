Loading...

Roma, Mohamed Salah ha detto sì: pronto contratto quinquennale

di Redazione

24/01/2015

Mohamed Salah sarà un giocatore della Roma, almeno stando a quanto ha riportato nelle ultime ore il quotidiano romano il Messaggero.

Pare che Salah voglia giocare con la Roma: per lui pronto un contratto quinquennale. Il giocatore percepirà 2 milioni e 200.000 euro ed eventuali premi. Insomma, il cachet può tranquillamente arrivare a 2 milioni e mezzo.

La Roma si è accordata col Chelsea riguardo l'aspetto economico della trattativa relativa a Salah. Al club inglese andranno 500.000 euro per un prestito di 18 mesi. La somma, però, potrebbe 'lievitare' qualora vi fosso un accesso alla Champions League. E' sfumata, invece, la trattativa con lo Shaktar Dontesk per Luiz Adriano. Il team non lo vuole cedere.

