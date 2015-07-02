Home Attualità Whirlpool: stabilimenti italiani non chiuderanno, niente esuberi

Whirlpool: stabilimenti italiani non chiuderanno, niente esuberi

di Redazione 02/07/2015

Gli operai italiani della Whirlpool possono tirare un sospiro di sollievo, visto oggi l'azienda e le parti sociali hanno siglato un'intesa presso il Ministero dello Sviluppo economico che scongiura gli esuberi strutturali e salva le fabbriche italiane. Adesso spetta ai lavoratori approvare l'accordo. Un gongolante Matteo Renzi ha scritto su Twitter: "Lo avevamo promesso ai lavoratori. Nessuna chiusura, nessun licenziamento". Marco Bentivogli, segretario generale della Fim, ha così commentato l'intesa Whirlpool-parti sociali: "Abbiamo firmato un accordo importante che premia due mesi di lotta che hanno convinto alla retromarcia gli americani. Con il nuovo piano industriale si passa da un bollettino di guerra a un piano di rilancio". Nessun licenziamento, dunque, per i lavoratori italiani di Whirlpool e nessuna chiusura degli stabilimenti.

