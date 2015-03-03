Guido Ghisolfi si è suicidato? Cadavere ritrovato nella sua auto

Chi ha ucciso l'industriale Guido Ghisolfi? Il cadavere del colosso Mossi&Ghisolfi, seconda società italiana nel settore della chimica, si trovava nella sua auto.

Gli inquirenti non escludono che Ghisolfi si sia tolto la vita con un fucile. Il ritrovamento è avvenuto in provincia di Alessandria. Guido era il figlio del fondatore dell'azienda, ovvero Vittorio Ghisolfi.