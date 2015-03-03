Guido Ghisolfi si è suicidato? Cadavere ritrovato nella sua auto
di Redazione
03/03/2015
Chi ha ucciso l'industriale Guido Ghisolfi? Il cadavere del colosso Mossi&Ghisolfi, seconda società italiana nel settore della chimica, si trovava nella sua auto.
Gli inquirenti non escludono che Ghisolfi si sia tolto la vita con un fucile. Il ritrovamento è avvenuto in provincia di Alessandria. Guido era il figlio del fondatore dell'azienda, ovvero Vittorio Ghisolfi.
Articolo Precedente
Lady Gaga, tuffo nelle fredde acque del Michigan con Taylor Kinney
Articolo Successivo
Tumore ai polmoni: fumatori italiani poco informati sui rischi
Redazione