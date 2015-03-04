Lady Gaga, tuffo nelle fredde acque del Michigan con Taylor Kinney

Lady Gaga ha accantonato un attimo la musica e si è fatta un tuffo nelle acque gelate del lago Michigan per una buona causa: permettere a chi ha deficit psichici di partecipare a competizioni sportive.

Qualche giorno fa, Miss Germanotta e il suo compagno Taylor Kinney hanno stupito tutti quando hanno partecipato al "Polar Plunge", evento filantropico che punta a raccogliere fondi per le persone meno fortunate.

La celebre popstar e il fidanzato si sono tuffati nell'acqua gelida del Michigan assieme a persone comuni e star come Vince Vaughn. Nonostante il freddo, Lady Gaga ha detto di essere contenta per la sua azione filatropica: "E' stato davvero bello donare un gesto d'amore a coloro che meritano di essere inondati".