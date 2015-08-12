Home Gossip Kim Kardashian, foto 'senza veli' col pancione: altro che utero in affitto!

Kim Kardashian, foto 'senza veli' col pancione: altro che utero in affitto!

di Redazione 12/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Kim Kardashian, per dimostrare che non è ricorsa all'utero in affitto per avere il suo secondogenito, ha postato alcuni scatti su Instagram che la ritraggono senza veli "Prima dicono che sono troppo magra, poi che sono troppo grassa. Ogni corpo è diverso, e così ogni gravidanza. Mi sento solo molto fortunata ad essere incinta", ha scritto Kim, commentando le foto postate su Instagram. Il pancione è ben visibile, così come le leggendarie forme giunoniche. Insomma, stavolta la Kardashian ha voluto replicare alle malelingue a suo modo, postando selfie abbastanza eloquenti. Kim ha quindi chiuso ogni polemica riguardo al suo ricorso all'utero in affitto. Il selfie, fatto ad arte e non suscettibile di censura, è apodittico. In realtà, la provocante Kardashian ha postato il selfie 'bollente' anche per festeggiare i 42 milioni di followers su Instagram. La mogliettina di Kanye West riesce, dunque, ad essere fascinosa anche in stato interessante, non rinunciando ai suoi vestiti molto aderenti. Altro che abiti premaman! Ricordiamo che Kim è incinta di un maschietto: la primogenita North, dunque, avrà un fratellino. Molti, ironicamente, hanno ipotizzato che la figlia di Kim e Kanye si chiamerà South. La star dei reality americani è al settimo cielo, visto che desiderava tanto dare un fratellino alla primogenita. Una fonte vicina a Kim ha rivelato tempo fa: "Kim ha sempre voluto due bambini: un maschietto e una femminuccia". La Kardashian temeva che dopo la prima figlia non avrebbe più avuto figli. Dopo tanti tentativi è riuscita, dunque, a coronare il suo sogno. "Ormai non ci speravo più. E adesso sono davvero grata. Al mattino non riesco ad alzarmi dal letto per le nausee, ma non mi importa", ha dichiarato recentemente Kim, che si conferma la regina dei social, visto che vanta tantissimi followers su Twitter, Facebook e Instagram. Tutto ciò comprova il suo grande carisma.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp