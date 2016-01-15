I lavabi da appoggio e l'arredo bagno

Esiste una nuova “moda” per quel che riguarda l’arredo bagno e non solo, sono i nuovi lavabi da appoggio. Sembra che l’elemento del bagno, il lavabo, stia attualmente diventando sempre più di moda, anche se di moda non si può esattamente parlare, meglio parlare di bagni che a causa delle loro dimensioni, che stanno diventando ridotte, (non è così per tutti ma c’è una certa direzione verso questa tendenza) quindi le case produttrici di prodotti per l’arredo bagno di Torino e in generale si stanno adattando, producendo perciò diversi modelli delle dimensioni adatte.

Ad ogni modo questo nuovo tipo di lavabi, sono di un genere che si appoggiano a dei mobili o comunque ad oggetti piani, in questa maniera assumono un aspetto in un certo modo diverso, e per questo innovativo, con un occhio di riguardo all’estetica, e parlando di estetica, potrebbero venire in mente i lavabi freestanding, ma non bisogna confondere le cose, anche se sono entrambi dei lavabi ognuno è differente dall’altro per caratteristiche.

Tipi di lavabi da appoggio

Come già forse accennato prima i lavabi da appoggio sono disponibili in diverse versioni, tutte estetiche ma non tutte dall’aspetto moderno, alcuni modelli fanno tornare alla mente i bacili che venivano usati tempo fa. Per rendere questo tipo di lavabo da appoggio un vero e proprio prodotto adatto all’arredo bagno, sarebbe bene associare questo oggetto ad un rubinetto del tipo cromato, per dare un aspetto decisamente attraente ed estetico al vostro bagno, e ovviamente anche ad uno specchio a tema. Ci sono dei casi in cui il rubinetto ha certe caratteristiche che strizzano l’occhio all’estetica, ma esistono pure i lavabi coi rubinetti integrati in esso, e nonostante il rubinetto integrato potrebbe far pensare che sia una alterazione delle caratteristiche estetiche del lavabo stesso, ci si dovrà convincere del contrario alla sua vista; pure questi fanno la loro degna figura.

Parlando delle forme si apre un altro capitolo nella descrizione di questi lavabi, che come detto in precedenza sono dei prodotti di eccellenza per l’arredo bagno a Torino e in Italia.

Le forme sono importanti per questi prodotti, come per molti altri, e si possono trovare nei modelli di forma quadrata, rotonda ma anche rettangolare e come sotto elemento delle forme possiamo anche parlare delle loro dimensioni. Queste hanno innumerevoli variazioni, e dato che prima si parlava di bagni piccoli, ecco un modello che si confà perfettamente a questo tipo di bagno. Se si dispone di una casa di dimensioni faraoniche, e un bagno in tema con la grandezza della stessa casa, ecco a voi il lavabo adatto. Praticamente potrete trovare questi prodotti per l’arredo bagno nei migliori negozi di Torino e provincia.