Licenziamento legittimo se dipendente usa casella posta elettronica aziendale

Molti dipendenti navigano in Rete col pc dell'ufficio. Usare la mail aziendale per fini personali, però, può costare il posto di lavoro. Secondo la Corte europea dei diritti umani, infatti, un'azienda può licenziare l'impiegato che sfrutta la casella di posta elettronica aziendale per scopi che esulano dall'attività lavorativa

"Non è irragionevole che un'azienda voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante l'orario di lavoro".

La Corte europea dei diritti umani è stata chiara in merito: il dipendente può essere licenziato immediatamente se 'beccato' dal datore di lavoro ad usare la casella di posta elettronica della società per fini personali. Il caso è scoppiato dopo che unaveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo perché il datore di lavoro l'aveva licenziato dopo averlo sorpreso ad usare la casella email diper inviare posta ai suoi parenti. Il romeno aveva lamentato un'indebitada parte del datore di lavoro. I giudici di Strasburgo, invece, hanno dato ragione all'azienda romena, giustificando con queste parole il rigetto del ricorso:La Corte dei diritti umani ha sottolineato che l'azienda romena non ha violato la privacy del dipendente perché è entrata nella casella email di Yahoo! certa che racchiudesse solo messaggi di tipo commerciale.