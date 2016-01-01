Ilary Blasi incinta per la terza volta: "Non vogliamo sapere il sesso"
di Redazione
01/01/2016
Ilary Blasi e Francesco Totti diventeranno genitori per la terza volta, a marzo, ma non vogliono sapere il sesso del nascituro. Insomma, fino a marzo, Christian e Chanel non sapranno se avranno un fratellino o una sorellina. A rivelarlo è stata la stessa ex conduttrice de 'Le Iene' durante un'intervista a OggiIl capitano della Roma e la conduttrice sono al settimo cielo e non vedono l'ora di trascorrere momenti memorabili anche con il terzogenito, di cui ancora non si sa il sesso e, a quanto, non si saprà fino alla nascita.
"Il nostro terzo figlio nascerà ai primi di marzo, sono al settimo mese. La felicità contagia tutti noi. Non vogliamo sapere il sesso. Sarà una sorpresa anche per i miei due piccoli. Con Francesco era una cosa che ci dicevamo sempre: avendo già la coppia, Christian e Chanel, se fosse arrivato al terzo ci saremmo comportati all'antica, quando non c'erano le ecografie", ha rivelato Ilary Blasi durante l'intervista rilasciata a Oggi.La terza gravidanza è stata voluta da Ilary e Francesco, dunque non si è trattato di un "incidente di percorso", come sostengono le malelingue. La coppia è affiatatissima. La moglie di Totti ha anche sottolineato di non essere in ansia per la sua linea:
"Ero partita con le migliori intenzioni, considerata questa gravidanza 'da grande', infine ho deciso che non me ne frega niente. E poi ci sono le feste tutti insieme, parenti e amici, come si fa a mettersi a dieta?".Altro che rottura, dunque, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il numero 10 della Roma, lo scorso novembre, ha rimarcato di nuovo il suo grande amore per la madre dei suoi due figli. Durante un'intervista al Maurizio Costanzo Show, il calciatore ha affermato:
"Ho la fortuna di averla conosciuta. Un giocatore professionista deve stare bene di testa. Ilary mi dà tranquillità e stabilità. E' lei che tiene in piedi la baracca".
Articolo Precedente
Claudio Lippi: malore a Matera, finito in terapia intensiva
Articolo Successivo
Primo nato del 2016 è Marco Filippo: lieto evento al "Cristo Re" di Roma
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023