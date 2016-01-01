Ilary Blasi incinta per la terza volta: "Non vogliamo sapere il sesso"

Ilary Blasi e Francesco Totti diventeranno genitori per la terza volta, a marzo, ma non vogliono sapere il sesso del nascituro. Insomma, fino a marzo, Christian e Chanel non sapranno se avranno un fratellino o una sorellina. A rivelarlo è stata la stessa ex conduttrice de 'Le Iene' durante un'intervista a Oggi

"Il nostro terzo figlio nascerà ai primi di marzo, sono al settimo mese. La felicità contagia tutti noi. Non vogliamo sapere il sesso. Sarà una sorpresa anche per i miei due piccoli. Con Francesco era una cosa che ci dicevamo sempre: avendo già la coppia, Christian e Chanel, se fosse arrivato al terzo ci saremmo comportati all'antica, quando non c'erano le ecografie", ha rivelato Ilary Blasi durante l'intervista rilasciata a Oggi.

"Ero partita con le migliori intenzioni, considerata questa gravidanza 'da grande', infine ho deciso che non me ne frega niente. E poi ci sono le feste tutti insieme, parenti e amici, come si fa a mettersi a dieta?".

"Ho la fortuna di averla conosciuta. Un giocatore professionista deve stare bene di testa. Ilary mi dà tranquillità e stabilità. E' lei che tiene in piedi la baracca".

Il capitano della Roma e la conduttrice sono al settimo cielo e non vedono l'ora di trascorrere momenti memorabili anche con il terzogenito, di cui ancora non si sa il sesso e, a quanto, non si saprà fino alla nascita.La terza gravidanza è stata voluta da Ilary e Francesco, dunque non si è trattato di un "incidente di percorso", come sostengono le malelingue. La coppia è. La moglie di Totti ha anche sottolineato di non essere in ansia per la sua linea:Altro che rottura, dunque, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il numero 10 della Roma, lo scorso novembre, ha rimarcato di nuovo il suo grande amore per la madre dei suoi due figli. Durante un'intervista al Maurizio Costanzo Show, il calciatore ha affermato: