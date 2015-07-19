Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Incidente Cagliari, Simone Panduccio muore sul colpo: scooter travolto da auto

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tremendo incidente stradale in Sardegna, nelle ultime ore, sulla statale 195, tra Cagliari e Capoterra. Un 24enne, Simone Panduccio, si trovava a bordo del suo scooter quando, improvvisamente, è stato travolto da una Fiat Punto. Simone è morto immediatamente

    Forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale del 118 sono subito intervenuti sul posto, ma per Simone Panduccio non c'è stato nulla da fare. Un'altra giovane vittima della strada. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco hanno notato un altro casco ed hanno avviato subito le indagini. E' probabile che, poco prima, nello stesso posto, fosse avvenuto un altro incidente. Ricerche anche nello stagno di Santa Gilla.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Imposta sul reddito delle persone fisiche, Renzi: "Pd non sarà più il partito delle tasse"

Articolo Successivo

Antonella Mosetti: balli sensuali su Twitter, video spopolano sul web

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016