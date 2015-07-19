Home Cronaca Incidente Cagliari, Simone Panduccio muore sul colpo: scooter travolto da auto

Incidente Cagliari, Simone Panduccio muore sul colpo: scooter travolto da auto

di Redazione 19/07/2015

Tremendo incidente stradale in Sardegna, nelle ultime ore, sulla statale 195, tra Cagliari e Capoterra. Un 24enne, Simone Panduccio, si trovava a bordo del suo scooter quando, improvvisamente, è stato travolto da una Fiat Punto. Simone è morto immediatamente Forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale del 118 sono subito intervenuti sul posto, ma per Simone Panduccio non c'è stato nulla da fare. Un'altra giovane vittima della strada. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco hanno notato un altro casco ed hanno avviato subito le indagini. E' probabile che, poco prima, nello stesso posto, fosse avvenuto un altro incidente. Ricerche anche nello stagno di Santa Gilla.

