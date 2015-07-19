Home Attualità Imposta sul reddito delle persone fisiche, Renzi: "Pd non sarà più il partito delle tasse"

di Redazione 19/07/2015

"Il Pd non sarà più il partito delle tasse, se mai lo è stato. Sarà il primo partito in Italia a ridurle. Su questo c'è un cambio d'identità del Pd". Queste le parole proferite ultimamente dal premier Renzi durante un'assemblea del Pd Renzi ha aggiunto: "Dobbiamo rispondere a chi dice che facciamo le cose sull'onda dell'emozione del momento. Da qui al 2018 dobbiamo lavorare su debito, investimento e tasse. Dal 2016 daremo una sforbiaciata alle tasse, che continuerà nel 2017". Matteo Renzi ha sottolineato che il Pd, nell'arco del prossimo lustro, farà una rivoluzione copernicana in tema di tasse: "Si parte da Irap e Ires. Si continuerà nel 2018 con interventi sulle pensioni e sull'Irpef". Speriamo che il caro premier Renzi mantenga le promesse.

