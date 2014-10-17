Incidente mortale a Campobasso

Frontale tra TIR e automobile sulla statale 647 "Fondo Valle del Biferno", 3 morti e 2 feriti.

Perdono la vita tre persone in provincia di Campobasso. In corrispondenza di Castel Bottaccio a "Fondo Valle del Biferno" un tratto della statale 647, un mezzo pesante travolge un'automobile, nello schianto hanno perso la vita alcuni passeggeri a bordo dell'auto, si tratta di una bimba di circa 2 anni, il padre di 39 e la nonna 68enne. Si salvano la madre e la sorellina di 5 anni, ora ricoverate perché rimaste ferite nell'incidente. La famiglia viaggiava in una mercedes in direzione della città Molisana. Si tratta di un impatto frontale e subito dopo l'impatto il tir è andato a finire per traverso in carreggiata. L'autista del mezzo pesante è sotto shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Termoli ed un autoambulanza del Molise.