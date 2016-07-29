Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Incidente sulla A29, auto contro tir: 3 morti

Redazione Avatar

di Redazione

29/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Giornata luttuosa in Sicilia, dove diverse persone hanno perso la vita in due incidenti stradali. Stamani è avvenuto un incidente sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. Una Fiat Punto è andata a schiantarsi contro un tir fermo in un'area di sosta.

Incidente sulla A29: minorenne tra le vittime

Sono tre (due uomini e un ragazzino) le persone che hanno perso la vita nell'incidente sulla A29. Una donna a bordo della Fiat Punto è ricoverata in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, l'auto è entrata a gran velocità nell'area di parcheggio 'Costa Gaia', nei pressi dello svincolo per Alcamo. Il guidatore ha cercato di schivare il tir ma non ci è riuscito. L'impatto è stato così forte che il mezzo pesante è stato leggermente spostato. Le vittime sono il conducente e le due persone che sedevano sui sedili posteriori; la donna seduta vicino al guidatore, invece, è stata ricoverata dapprima ad Alcamo e poi a Palermo. Per estrarre i cadaveri dalle lamiere della Punto i vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora. Gli uomini della Polstrada stanno esaminando le immagini e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sulla A29. L'alta velocità della Punto, probabilmente, ha impedito al conducente di schivare il tir.

Schianto mortale anche a Siracusa

Sempre una Fiat Punto la protagonista di un incidente avvenuto oggi a Siracusa. Nella vettura c'era solo una 69enne spagnola, Maria Dolores Alvarez y Gonzalez. Secondo una prima ricostruzione, la Punto usciva da una stazione di servizio ed è stata travolta da un Porsche Cayenne. La spagnola è stata subito trasportata, con un elicottero, all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'episodio ha provocato una fila di circa 6 km. Estate bollente e dolorosa in Sicilia. Troppi incidenti stradali. Oggi a Palermo e Siracusa stanno piangendo i loro cari molte persone. Alta velocità e distrazione si confermano le cause principali degli incidenti stradali. Se, ad esempio, la Punto non fosse entrata ad alta velocità nell'area di sosta non si sarebbe schiantata contro il tir.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mila Kunis: mamma imprudente in "Bad Moms"

Articolo Successivo

Marco Deplano: medico che ha aiutato malata terminale a morire

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023