Incidente sulla A29, auto contro tir: 3 morti
di Redazione
29/07/2016
Incidente sulla A29: minorenne tra le vittimeSono tre (due uomini e un ragazzino) le persone che hanno perso la vita nell'incidente sulla A29. Una donna a bordo della Fiat Punto è ricoverata in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, l'auto è entrata a gran velocità nell'area di parcheggio 'Costa Gaia', nei pressi dello svincolo per Alcamo. Il guidatore ha cercato di schivare il tir ma non ci è riuscito. L'impatto è stato così forte che il mezzo pesante è stato leggermente spostato. Le vittime sono il conducente e le due persone che sedevano sui sedili posteriori; la donna seduta vicino al guidatore, invece, è stata ricoverata dapprima ad Alcamo e poi a Palermo. Per estrarre i cadaveri dalle lamiere della Punto i vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora. Gli uomini della Polstrada stanno esaminando le immagini e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sulla A29. L'alta velocità della Punto, probabilmente, ha impedito al conducente di schivare il tir.
Schianto mortale anche a SiracusaSempre una Fiat Punto la protagonista di un incidente avvenuto oggi a Siracusa. Nella vettura c'era solo una 69enne spagnola, Maria Dolores Alvarez y Gonzalez. Secondo una prima ricostruzione, la Punto usciva da una stazione di servizio ed è stata travolta da un Porsche Cayenne. La spagnola è stata subito trasportata, con un elicottero, all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'episodio ha provocato una fila di circa 6 km. Estate bollente e dolorosa in Sicilia. Troppi incidenti stradali. Oggi a Palermo e Siracusa stanno piangendo i loro cari molte persone. Alta velocità e distrazione si confermano le cause principali degli incidenti stradali. Se, ad esempio, la Punto non fosse entrata ad alta velocità nell'area di sosta non si sarebbe schiantata contro il tir.
