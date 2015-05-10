Milano, festa per inaugurazione BikeMi: 300 e-bike utilizzabili da domani

Milano continua a sorprendere nell'ambito del rispetto dell'ambiente con soluzioni degne di lode. Grande festa, nel capoluogo lombardo, per l'inaugurazione delle nuove bici elettriche di BikeMi a Milano.

Ora, a Milano, è possibile usare 300 e-bike che, da domani, lunedì 11 maggio, si sommeranno alle classiche biciclette gialle. Milano, adesso, è la prima città al mondo dotata di sistema di bike sharing integrato; merito dell'Amministrazione comunale e Atm, che hanno promosso l'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Ambiente con 4 milioni di euro.