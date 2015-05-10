Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milano, festa per inaugurazione BikeMi: 300 e-bike utilizzabili da domani

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Milano continua a sorprendere nell'ambito del rispetto dell'ambiente con soluzioni degne di lode. Grande festa, nel capoluogo lombardo, per l'inaugurazione delle nuove bici elettriche di BikeMi a Milano.

Ora, a Milano, è possibile usare 300 e-bike che, da domani, lunedì 11 maggio, si sommeranno alle classiche biciclette gialle. Milano, adesso, è la prima città al mondo dotata di sistema di bike sharing integrato; merito dell'Amministrazione comunale e Atm, che hanno promosso l'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Ambiente con 4 milioni di euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Amici", boom di ascolti: Saviano legge Dostoevskij

Articolo Successivo

India, 15enne stuprata per 8 mesi: 4 uomini in manette

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022