Gianluca Grignani: esce "Rockstar (a metà), libro scritto da Massimiliano Longo

I fan di Gianluca Grignani non possono perdersi "Rockstar (a metà), libro scritto dall'ex assistente personale dell'artista.

Il volume arriverà sugli scaffali delle librerie italiane lunedì prossimo, 17 novembre, e rievoca i 20 anni di carriera di un artista poliedrico e fuori le righe.

"Rockstar (a metà)" è un'opera scritta da Massimiliano Longo, non autorizzata da Grignani, musicista che ha fatto parlare molto di sé, nel bene e nel male, sempre in contrasto con le sue dipendenze.

Longo conosce bene Grignani, non solo come artista: i due hanno trascorso molto tempo assieme. Il libro contiene aneddoti della vita di Gianluca, sconosciuti ai più e ripercorre le fasi più importanti del percorso personale e professionale di un artista amato da molte persone. Nel libro sono state raccolte affermazioni di fonici, artisti, produttori, ammiratori e persone che hanno avuto l'onore di conoscere un artista decisamente eclettico.