Inter-Napoli 2 0, Mancini elogia Icardi

Niente da fare per il Napoli di Sarri a San Siro. I partenopei sono stati sconfitti dall'Inter. Il match è finito 2-0: gol di Icardi e Brozovic

"Il Napoli era partito bene, palleggiava molto meglio di noi, ci ha messo in difficoltà ma la nostra vittoria è meritata. Quando Kondogbia ha iniziato ad alzarsi di più non abbiamo avuto più problemi e il Napoli ha fatto poco per fare gol. Poi capita che col Torino abbassi il livello di guardia e commetti degli errori, mentre nelle partite più importanti non hai cali di concentrazione. Non so se è questa la miglior partita della stagione, di sicuro è stata buona. Icardi i gol li fa, 20 a stagione li fa sempre. Se continua così anche nel finale di campionato...".

"Mancio è l'allenatore dell'Inter e, come ha detto lui stesso, ha sposato il progetto e resterà; poi, però, nella vita non si sa mai quello che può succedere domani. Al momento lui è il nostro mister e in lui crediamo".

La vittoria di ieri contribuirà decisamente a caricare l'Inter, che ora spera di piazzarsi in zona Champions. Il Napoli, invece, ha perso un'altra occasione: la vetta è sempre più lontana e la Juventus è a +6 punti. Oggi potrebbe anche allungare. Che dire, gli uomini disono stati travolti dalla corazzata nerazzurra. I nerazzurri hanno trionfato grazie ai goal di Icardi e Brozovic, uomini che fanno la differenza. Al termine della partita, un felice Roberto Mancini ha detto:Durante le interviste rilasciate successivamente al match Inter-Napoli, Roberto Mancini non ha fatto riferimento alle polemiche e alle offese con il ct del Napoli, Sarri, risalenti alla gara di andata. Mancio non ha voluto parlare neanche del suoI giornalisti, dunque, sono rimasti senza risposte: dovranno attendere ancora per conoscere il futuro dell'attuale allenatore dell'Inter. Molti giocatori dell'Inter, grazie a Mancini sono migliorati, proprio come Brozovic e Icardi, che ieri sono stati decisivi contro il Napoli. I tifosi nerazzurri temono un addio di Mancio dopo la diffusione di molte voci sull'addio del tecnico di Jesi. Un grande amico di Mancini, Dejan Stankovic, ha dichiarato:Mancini e i suoi cercano ora di 'agguantare' laanche se non sarà facile. Certamente, la vittoria contro il Napoli ha portato brio e speranza nel team milanese. L'attuale allenatore dell'Inter ha perfezionato giocatori come Icardi e Brozovic, il cui valore, oggi, è decisamente superiore al prezzo d'acquisto. Facciamo un esempio: il capitano venne acquistato per 13 milioni; oggi il presidente Thoir non lo cederebbe per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro. Mancini è un allenatore che fa 'lievitare' il prezzo dei giocatori, dunque. Ieri, il tecnico nerazzurro ha saputo piazzare bene i suoi in campo, spegnendo così le speranze scudetto del Napoli. Altri 3 punti per l'Inter e quarto posto assicurato. Il discorso scudetto si può dire chiuso, o quasi. Secondo i numeri non è ancora finita, ma il campo dice che il Napoli, effettivamente, ha dei difetti, è vulnerabile. Intanto lagongola, consapevole di essere molto vicina al suo quinto scudetto di seguito.