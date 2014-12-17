Loading...

Internet, italiani poco connessi rispetto a media europea

di Redazione

17/12/2014

TITOLO

Internet ormai è uno dei capisaldi della vita contemporanea. Non si può praticamente più vivere senza il web, che viene usato sia per lavoro che per svago.

Il web viene usato, ogni giorno, da circa due terzi degli europei. Il numero è duplicato rispetto al 2006. E' dimezzato, invece, il numero di chi non ha mai visitato una pagina web. L'Italia è fanalino di coda, in Europa, nell'ambito dell'utilizzo di Internet: ci sono troppe persone (32%) che non hanno mai navigato in Rete.

In Italia è raddoppiato, comunque, rispetto al 2006, il tasso degli utenti giornalieri del web. Peggio del Belpaese solo Romania, Bulgaria e Grecia. Boom di connessi, invece, in Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna.

Sempre più persone, inoltre, in Europa, sfruttano il cloud. Purtroppo l'Italia è fanalino di coda anche in questo caso.

