Terra iper popolata: nel 2050 saremo 9 miliardi e mezzo

Il nostro pianeta è pieno di persone e, tra 35 anni, la popolazione mondiale aumenterà ulteriormente. Cosa fare per arginare il problema? E' difficile offrire una soluzione a ciò. Vero è che la sovrappopolazione genera problematiche di ordine sociale ed economico.

In base alle informazioni diffuse recentemente dall’Accademia dei Lincei e dal dott Bacci, docente di demografia, la popolazione aumenterà vorticosamente nei prossimi 35 anni. Si ipotizza che nel 2050 le persone sul nostro pianeta saranno 9 miliardi e mezzo; ora sono 7 miliardi.

E' stato riscontrato che nelle nazioni povere il tasso di natalità è elevato in confronto a quello presente nelle nazioni industrializzate. Nei paesi poveri i problemi più grossi riguardano l’istruzione e l’alimentazione.

Per risolvere i problemi che attanagliano le nazioni povere si dovrebbe attuare una efficace politica di attenuazione delle nascite.

Nelle nazioni europee, invece, c'è il problema opposto: il tasso di natalità rasenta lo 0%.