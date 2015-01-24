Loading...

Isis decapita ostaggio giapponese: scaduto ultimatum, Abe non paga riscatto

24/01/2015

Le decapitazioni dell'Isis continuano. Nelle ultime ore è stato ucciso uno degli ostaggi giapponesi, visto che il Giappone non ha pagato il riscatto entro lo scadere del termine. La notizia funesta è stata riportata dall'organizzazione statunitense Site.

Site ha affermato che sul web è stato diffuso il video che mostra uno degli ostaggi nipponici, il giornalista freelance Kenji Goto Jogo, che comunica l'uccisione di Haruana Yukawahd. L'ostaggio sottolinea che anche a lui farà la stessa fine in caso di mancato rilascio, da parte delle giordane, di Sajida al-Rishawi.

Ricordiamo che lo Stato islamico aveva chiesto un riscatto di 200 milioni di dollari al premier nipponico Shinzo Abe per il rilascio dei 2 ostaggi.

