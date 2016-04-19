Home Home Isola Dei Famosi 2016 Puntata 18 aprile: naufraga del tutto ogni tentativo di conciliazione tra Bettarini e Simona Ventura

di Redazione 19/04/2016

Simona Ventura torna dall'Honduras. In studio, standing Ovation per lei. Ma, a naufragare, adesso, ogni tentativo di riconciliazione con Stefano Bettarini, l'ex coniuge, con il quale la conduttrice non parlerebbe più dal 2009. Alfonso Signorini affronta le questione ex. Se la cerca e trova Simona (ben informata sui fatti) agguerritissima. Non si sa come potesse saperlo, eppure Simona, invelenita per la copertina di Chi dedicata a Bettarini il quale non ha esitato a strumentalizzare i figli della conduttrice per continuare la querelle con l'ex, non l'ha mandata a dire al caporedattore: "Per rispetto dei miei figli, non avresti dovuto concedergli quella copertina. Sono passati dodici anni dal divorzio. Io sono andata avanti. Lui ha ancora una porta aperta sul passato". Parole forti, che si trascineranno dietro ulteriori polemiche, come quelle sul giallo della relazione da amiche-nemiche tra la Ventura e Mara Venier, quasi parenti non per scelta, ma decisamente mai vere amiche. Anzi, Bettarini ha proprio asserito come sia stata la sua difesa di Mara, nell'antica guerra tra le conduttrici, a decretare la fine di ogni dialogo con l'ex moglie. In studio, Simona ha asserito che la questione sarebbe stata ben più complicata. E mentre Mara finge stima per la Ventura, voci di corridoio sembrano confermare come, in separata sede, e con amici, la simpatica opinionista non risparmi certo parole poco carine per l'ex di Bettarini. Parenti serpenti? Secondo Bettarini, Simona la fa sempre pagare a coloro che le fanno un torno e, considerando che il bel calciatore non può essere proprio decretato il marito dell'anno, farebbe meglio a non andarsele a cercare. In fondo, Simona Ventura si scambia sorrisi anche con Alessia Marcuzzi, ma c'è chi è pronto a scommettere che tornerà da conduttrice.

