Amber Heard e Johnny Depp: scuse su Facebook per importazione clandestina cani

Amber Heard e suo marito, il famoso attore Johnny Depp, hanno postato un video su Facebook in cui si scusano per il mancato rispetto della legge australiana

"Si è trattato di un terribile, terribile errore. Non c'è stato nessun tentativo di inganno".

Il filmato, trasmesso poi a un tribunale australiano, mostra Amber Heard e Johnny Depp desolati e rassegnati. L'attrice dice di pentirsi per aver nascosto i suoi due cagnolini sul suo jet privato quando, l'anno scorso, raggiunse il marito inche era impegnato sul set. Ebbene, in quell'occasione Amber la legge australiana sull'importazione di animali, alterando i documenti. Pistol e Boo, i suoi Yorkshire Terrier, vennero nascosti nel velivolo e così fu violata la legge sulla quarantena relativa agli animali. La violazione di tale legge, in Australia, comporta pene che vanno da una semplice multa a 10 anni di reclusione. Amber se l'è cavata con una multa di 1.000 euro. La vicenda fece parlare molto di sé l'anno scorso e sollevò un enorme polverone. Il ministro dell'Agricoltura australiano invitò l'attrice a riportare immediatamente i suoi cani negli Usa; altrimenti sarebbero stati soppressi. E' proprio rigida la legge australiana, non credete? I due attori si sono scusati pubblicati con un video, poi consegnato ai giudici. Amber Heard ha detto che non avrebbe voluto infrangere la legge australiana, puntando il dito contro lo staff di Johnny Depp, che aveva il compito di accertare la regolarità della documentazione. Jeremy Kirk, avvocato della Heard, ha affermato:E' andata bene all'attrice e al fascinoso Depp. In fondo, per una coppia del genere 1.000 dollari sono spiccioli. La legge australiana prevede che coloro che importano animali devono dichiararli e sottoporli a una quarantena di 10 giorni. Una legge dura certamente che prevede anche pene pesanti. Chissà se lo stesso comportamento illecito fosse stato assunto da un 'comune mortale' e non da Amber Heard? I due attori, comunque, hanno ammesso le loro colpe e sono pentiti di quello che hanno fatto. La decisione di postare un 'video di scuse' su Facebook non è stata gradita da molti utenti, che hanno lasciato commenti ironici, e spesso molto pungenti, sul web. C'è chi, ad esempio, ha sottolineato che Johnny Depp era molto triste, più addolorato di un ostaggio dell'Isis. Amber Heard violò la legge australiana l'anno scorso, quando col suo jet privato raggiunse in Australia il famoso marito, che girava un capitolo della saga "Pirati dei Caraibi". Per aggirare la rigorosa legge sulla quarantena degli animali importati, Amber occultò i suoi due cagnolini sul jet. Il gesto le costò caro perché venne processata e rischiò di andare i carcere. Guarda caso, però, la bella Amber non si è fatta neanche un giorno di galera. In fin dei conti può accadere di tutto a un'attrice popolare e ricchissima, moglie di uno degli attori più pagati al mondo. L'unica condannata dai giudici australiani è stata la Heard in quanto non vi erano prove sufficienti sulla colpevolezza di Johnny. Mai portare animali in Australia senza dichiararli, potreste ritrovarvi in carcere in un battibaleno! Johnny ed Amber lo sanno bene.