Istat, tasso disoccupazione torna a crescere: +12,7 a febbraio
di Redazione
31/03/2015
Altro che disoccupazione in calo. In Italia, a febbraio, il numero di disoccupati è tornato ad aumentare. Peccato, visto che a dicembre e gennaio il tasso di disoccupazione aveva fatto registrare, per la prima volta dopo molti anni, un calo.
A febbraio, secondo quanto riportato dall'Ista, il tasso di disoccupazione è cresciuto di 0,1 punti percentuali, toccando il 12,7%. Male, molto sul fronte dell'occupazione in Italia. Oggi i disoccupati, nel Belpaese, sono 3 milioni 240mila.
