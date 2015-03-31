Loading...

Istat, tasso disoccupazione torna a crescere: +12,7 a febbraio

di Redazione

31/03/2015

Altro che disoccupazione in calo. In Italia, a febbraio, il numero di disoccupati è tornato ad aumentare. Peccato, visto che a dicembre e gennaio il tasso di disoccupazione aveva fatto registrare, per la prima volta dopo molti anni, un calo.

A febbraio, secondo quanto riportato dall'Ista, il tasso di disoccupazione è cresciuto di 0,1 punti percentuali, toccando il 12,7%. Male, molto sul fronte dell'occupazione in Italia. Oggi i disoccupati, nel Belpaese, sono 3 milioni 240mila.

