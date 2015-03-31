Loading...

Yoox e Pret-A-Porter: fusione proficua per entrambi, nasce colosso abbigliamento online

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2015

Fusione tra Yoox, sito che si occupa di vendere abbigliamento sul web, e Pret-A-Porter, maggiore retailer al mondo di lusso online.

L'interessante notizia è contenuta in un comunicato congiunto che sottolinea la nascita di un 'gigante' indipendente che vanta ricavi da capogiro: 1,3 miliardi di euro.

