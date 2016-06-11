Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Italia: morti superano nascite, mai così male dal primo dopoguerra

Redazione Avatar

di Redazione

11/06/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
In Italia le morti non vengono compensate dalle nascite. Insomma le nascite sono veramente poche. Una situazione del genere non si registrava dal primo dopoguerra. E' dal 2008 che in Italia i decessi superano le nascite. Nel 2015, però, è stato registrato un nuovo record.

Boom emigrazione

Nel Belpaese i neonati sono pochi. L'anno scorso sono nati 485.780 bimbi a fronte di 647.571 morti. Insomma le morti superano di gran lunga le nascite. Il dato è contenuto nel bilancio demografico nazionale diffuso dall'Istat. Valori peggiori si registrarono solamente tra il 1917 e il 1918, ovvero durante la Prima Guerra Mondiale. L'unica città italiana dove il saldo naturale della popolazione non è negativo è Bolzano. In Italia non cala solo il numero delle nascite ma anche il numero di residenti (-141.777), soprattutto cittadini italiani. In aumento, invece, gli stranieri. Sembra proprio che gli italiani si stiano stancando del Belpaese, cercando una vita migliore all'estero. L'emigrazione accelera in Italia e le nascite diminuiscono. Sono poche le persone che, dopo aver passato un periodo all'estero, tornano in Italia. Sono sempre di più, invece, coloro che lasciano il Belpaese per trovare fortuna e lavoro. E' bene che i politici italiani riflettano su questi dati perché uno dei motivi per cui si emigra è l'assenza di lavoro, ovvero la disoccupazione che ha raggiunto livelli record.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook: arrivano foto a 360 gradi, novità annunciata un mese fa

Articolo Successivo

Cher sta per morire: compra casa ai figli e fa regali costosi alla sorella

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025