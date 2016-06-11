Home Home Facebook: arrivano foto a 360 gradi, novità annunciata un mese fa

Facebook: arrivano foto a 360 gradi, novità annunciata un mese fa

di Redazione 11/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Facebook si rinnova, si migliora, per essere sempre al top e non farsi superare dai suoi acerrimi competitors. Oltre ai video a 360 gradi, sul social network in blu sbarcano le foto a 360 gradi. Una bella novità per chi ama le immagini ad alta risoluzione. Zuckerberg punta tutto sulla realtà aumentata Come si fa a visionare immagini a 360 gradi su Facebook? Semplice, basta scattare un'immagine panoramica con il proprio smartphone e postarla sul social network: in un attimo lo scatto viene convertito in una foto a 360 gradi, che potrà essere scrutata come già accade coi video. Chi ha uno smartphone deve muovere leggermente il dispositivo per visionare le foto a 360 gradi; da pc, invece, basta spostarla col mouse. Ovviamente, gli utenti non potranno osservare le immagini pubblicate solo dai propri parenti e amici, ma anche quelle dei personaggi famosi e di autorevoli siti web e testate giornalistiche. Il social fondato da Mark Zuckerberg aveva reso noto l'arrivo di questa importante novità, apprezzata specialmente da chi ama le foto, un mese fa. Le foto immersive potranno essere anche condivise coi propri amici e parenti non solo mediante il News Feed ma anche con visori per la realtà virtuale come il Samsung Gear Vr. L'obiettivo di Zuckerberg è rendere Facebook un posto migliore, puntando anche e soprattutto sulla realtà aumentata.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp