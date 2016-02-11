Home Home Opel Mokka X: Suv Grintoso e Potente, Design e Motori Nuovi

di Redazione 11/02/2016

Opel Mokka X, versione più sportiva e 'aggressiva' della Mokka, noto Suv, piacerà sicuramente a uomini e donne dinamiche, che amano l'avventura e le gite fuori porta Mokka X diverge dalla versione standard anche per i motori, nuovi e decisamente più potenti. Non a caso, 'X' connota la sportività della vettura della casa del fulmine. Dal punto di vista del design, il nuovo Suv Opel è caratterizzato da un nuovo frontale e gruppi ottici con tecnologia AFL, che assicurano un'illuminazione migliore rispetto ai bi-xeno presenti sulla Mokka. Chi acquisterà Opel Mokka X avrà tra le mani un contenuto di tecnologia: a bordo della vettura si respira aria di hi-tech (presenti sistemi come IntelliLink con integrazione Android Auto ed Apple Car Play). Il nuovo Suv Opel è offre al guidatore e ai passeggeri un elevato livello di sicurezza, in quanto dotato di sistemi formidabili come il Lane Departure Warning. Quale motorizzazione scegliere? Chi vuole risparmiare un po' può optare per le due versioni diesel 1.6 da 110 e 136 CV. Gli amanti del brivido e delle prestazioni eccezionali, invece, dovranno scegliere la versione equipaggiata con propulsore 1.4 turbo benzina, capace di erogare ben 152 CV. "X", d'ora in avanti, connoterà tutti i veicoli Opel più sportivi e grintosi, sia sul versante del design che dei propulsori. Mokka ha avuto molto successo in Europa: lo dimostrano i dati sulle vendite (oltre 500.000 veicoli acquistati dal 2012, anno di lancio del veicolo). Novità anche sul piano delle colorazioni. Mokka X è disponibile anche nelle tinte Absolute Red e Hot Burning Amber Orange. Eccezionale il sistema di trazione integrale, orientato a ridurre i consumi i condizioni normali. Viene trasferito fino al 50% della coppia anche all'asse posteriore solo in caso di bisogno. Entrando nell'abitacolo dell'Opel Mokka X ci si rende conto che non si è saliti sulla Mokka. Totalmente differente, infatti, la plancia, ispirata a quella dell'Astra. Uno Sport Utility Vehicle bello, sportivo ed utile.

