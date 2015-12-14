Home Home Justin Bieber: flirt con Kourtney Kardashian? Paparazzati insieme

Justin Bieber: flirt con Kourtney Kardashian? Paparazzati insieme

di Redazione 14/12/2015

Justin Bieber sta maturando e sceglie donne mature con cui uscire. Addio dunque a flirt con ragazze come Selena Gomez ed Ireland Baldwin; ora la popstar canadese è attratta da donne più grandi di lui. Si vocifera che Justin abbia un flirt con la sorella maggiore di Kim Kardashian, Kourtney. I due sono stati, infatti, più volte immortalati insieme. Pare che la 36enne abbia trascorso, recentemente, tutta la notte con Bieber, nell'hotel Montage Beverly Hills, e poi, all'alba se ne sia stata andata. Si tratta dei soliti rumors? Chissà. Fatto sta che fonti ben informate confermano la liaison tra Justin e Kourtney. Effettivamente, i due sono stati visti insieme troppe volte, per giunta in atteggiamenti che lasciano poco spazio ai dubbi. Finora né l'artista canadese né la sorella maggiore di Kim Kardashian hanno confermato la storia d'amore. Si attende, dunque, l'ufficializzazione del flirt. Molti sono scettici poiché Kourtney è mamma di 3 figli e non ha mai asserito di essere attratta dai ragazzini. Eppure la 36enne si è vista più volte con Justin, trascorrendo con lui anche una serata in un club di Los Angeles. Ovviamente, entrambi erano scortati da molte guardie del corpo. Le voci sul presunto flirt con Kourtney Kardashian stanno facendo, in un certo senso, divertire Bieber che ha postato su diversi social la dicitura "Lord sa", facendo riferimento allo pseudonimo di Scott Disick, ex della Kardashian. Justin Bieber, idolo di tantissime teenager, sembra proprio interessato alla famiglia Kardashian, visto che in passato ha avuto una storia anche con Kendall, sorella di Kim e Kourtney. La sorella 36enne di Kim Kardashian ha deciso di lasciare Scott Disick lo scorso luglio dopo aver visto alcune foto che mostravano l'uomo assieme alla sua ex fiamma, Chloe Bartoli, in atteggiamenti che non lasciavano spazio ad incertezze. Kourtney ha sofferto molto per la fine della storia con Scott, anche perché i due hanno avuto insieme ben 3 figli.

