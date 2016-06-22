Katie Holmes e Jamie Foxx innamorati e felici: verità o solita bufala?
di Redazione
22/06/2016
Katie Holmes si è lasciata alle spalle la storia con Tom Cruise, da cui ha avuto una figlia, Suri, ed ora flirta con Jamie Foxx. L'indiscrezione è stata rivelata dalla presentatrice americana Claudia Jordan:
"Lui è molto felice con lei. Sono davvero contento che sembri così sereno".Sembra che Jamie e Katie si conoscano da un bel po' di tempo, addirittura da quando l'attrice era ancora sposata con Tom Cruise. Un video risalente al 2006, infatti, li ritrae insieme durante una partita di basket. Sono circa 3 anni che si parla di una presunta relazione tra la Holmes e la star di Django Unchained ma nessuno ha mai confermato o smentito i rumors. A breve, probabilmente, i diretti interessati annunceranno pubblicamente la liaison. Finora la coppia non si è mai sbilanciata, anzi qualche mese fa Foxx ha detto riguardo alle voci sul flirt con l'ex di Tom Cruise:
"Sono 3 anni che cercate di scoprirlo. Io e Katie siamo solo amici e stiamo lavorando insieme ad un prossimo progetto di animazione".Una nuova vita, dunque, per Katie Holmes dopo una storia fallimentare con il celebre e ricco attore Tom Cruise, fervido adepto di Scientology. Sarebbe stata proprio tale setta ad allontanare Cruise dalla Holmes e dalla figlioletta Suri, almeno a detta dell'attrice. Molti ritenevano che Katie fosse diventata famosa grazie a Cruise ma lei ha dimostrato di farcela da sola, di avere grande talento. Pubblico e critica, ad esempio, hanno apprezzato moltissimo "All We Had", primo film diretto da Katie. Con tale pellicola, che tra l'altro ha anche interpretato, la Holmes ha dimostrato di avere talento da vendere e di non essere solamente la 'marionetta' dell'ex marito ricco e potente. "All We Had" narra la storia di una donna alcolizzata, drogata, senza casa e senza denaro che deve educare e mantenere una figlia adolescente.
Redazione
