Katy Perry firma inno Olimpiadi di Rio: "Rise" contro odio e paura
di Redazione
17/07/2016
Katy Perry onorata per scelta di "Rise" come innoL'affascinante e talentuosa Katy Perry è così tornata ad estasiare i suoi fan con un brano che sarà l'inno delle Olimpiadi di Rio, in programma dal prossimo 5 agosto. "Rise" è un pezzo con cui la popstar statunitense vuole far ricordare a tutti che la paura non deve trionfare ma bisogna sempre dare il massimo per combattere il male e far trionfare il bene. La Perry ha scritto su Twitter:
"So che insieme possiamo rinascere dalla paura, nel nostro Paese e in tutto il mondo".Sui social, dopo aver ricordato che "Rise" è una canzone "per ispirarci a guarire, unirci e reagire insieme", Katy Perry ha scritto:
"Questa è una canzone che ha fermentato dentro di me per anni e finalmente è venuta a galla. Sono stata ispirata a finire il brano ora, più che per il mio prossimo album, perché oggi più che mai c'è bisogno che il mondo sia unito. So che insieme possiamo superare la paura, nel nostro Paese e in tutto il mondo. Non riesco a pensare a un esempio migliore degli atleti olimpici, che arrivano a Rio con tutta la loro forza e coraggio e danno il meglio di se stessi per vincere. Spero che questa canzone ci possa ispirare a guarire, unire, e migliorare insieme. Sono onorata del fatto che NBC Olympics abbia deciso di usarlo come inno prima e durante i Giochi di Rio".
"Rise" e "Make Me" usciti contemporaneamenteDa un comunicato diffuso nelle ultime ore si evince che "Rise" verrà utilizzato dallo staff di produzione di NBC Olympics durante la sua programmazione dei Giochi, compresa la copertura del 5 agosto, quando si svolgerà la cerimonia inaugurale. Il nuovo singolo di Katy Perry è uscito contemporaneamente alla nuova ballata "Make Me" di Britney Spears, che anticipa l'uscita del suo nuovo disco di inediti. Britney ha realizzato tale brano assieme al rapper e produttore discografico G-Eazy. Chissà se il prossimo album della Spears riscuoterà più successo del mediocre (almeno dal punto di vista delle vendite) "Britney Jean" (2013)? https://youtu.be/lFIIMEe2Ht0
Ultimo disco di Katy Perry risale al 2013Katy Perry ha rilasciato il suo ultimo album, "Prism", nel 2013. L'opera riscosse molto successo anche perché conteneva brani diventati delle hit, come "Roar" e "Dark Horse". "Prism" e il tour seguente contribuirono ad aumentare notevolmente le casse di Katy Perry, che è una delle cantanti più ricche al mondo. Quando arriverà il nuovo disco della cantante americana dagli occhi azzurri? Beh, sicuramente dopo le Olimpiadi di Rio. Il manager di Katy Perry, Steven Jensen, ha rivelato durante il convegno 'All that matters' di Singapore che l'uscita del nuovo disco dell'artista avverrà nel corso del 2016, senza però indicare una data precisa:
"Lei ha intenzione di far uscire il suo prossimo disco entro il 2016".
Nuovo capolavoro dopo "Prismatic Tour"?Giudicando che l'ultima fase del "Prismatic Tour" prenderà il via il prossimo 22 settembre, è plausibile che il nuovo album della Perry uscirà in concomitanza delle festività natalizie. I fan della popstar californiana, dunque, potranno farsi un bel regalo a Natale!
