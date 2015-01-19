Loading...

Kevin Costner compie 60 anni: carriera stellare e tanti premi

Redazione Avatar

di Redazione

19/01/2015

Kevin Costner, celebre attore, regista, produttore cinematografico e musicista americano ha spento ieri, 18 gennaio 2015, 60 candeline.

L'attore americano non può lamentarsi della sua carriere, ricca di successi e riconoscimenti; grazie a "Balla coi lupi", ad esempio, vinse ben 7 Oscar. Tale pellicola contribuì ad accrescere la fama di Kevin. "Balla coi lupi", film uscito nel 1990, ebbe un successo così da grande da essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Usa.

Non possiamo che fare tanti auguri a Kevin Costner, sperando che in futuro realizzi altri film entusiasmanti.

