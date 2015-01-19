Loading...

Arisa valletta a Sanremo. Mistero sul cachet: "Ho avuto quello che ho pensato fosse giusto"

19/01/2015

Arisa ed Emma Marrone affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston, in occasione della 65esima edizione del Festival di Sanremo. Entrambe le artiste, lo ricordiamo, hanno trionfato a Sanremo.

Arisa, nel corso di un'intervista rilasciata a QN, ha detto: "A Sanremo vorrei tornare alla felicità di farmi bella. Essere belli è una questione di affetto per sé e per gli altri... Valletta, co-conduttrice, mannequin: chiamateci come vi pare, non vedo cosa ci sia di sminuente a prendere parte allo spettacolo più importante della tv italiana, a far parte di un evento che è della cultura popolare".

Indugiando sul compenso che riceverà dalla Rai (si vocifera che sia la metà di quanto ha ricevuto la Littizzetto), Arisa ha spiegato: "C’è stata una bella trattativa che mi ha portato ad avere quello che io ho pensato fosse giusto".

