Arisa valletta a Sanremo. Mistero sul cachet: "Ho avuto quello che ho pensato fosse giusto"

Arisa ed Emma Marrone affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston, in occasione della 65esima edizione del Festival di Sanremo. Entrambe le artiste, lo ricordiamo, hanno trionfato a Sanremo.

Arisa, nel corso di un'intervista rilasciata a QN, ha detto: "A Sanremo vorrei tornare alla felicità di farmi bella. Essere belli è una questione di affetto per sé e per gli altri... Valletta, co-conduttrice, mannequin: chiamateci come vi pare, non vedo cosa ci sia di sminuente a prendere parte allo spettacolo più importante della tv italiana, a far parte di un evento che è della cultura popolare".

Indugiando sul compenso che riceverà dalla Rai (si vocifera che sia la metà di quanto ha ricevuto la Littizzetto), Arisa ha spiegato: "C’è stata una bella trattativa che mi ha portato ad avere quello che io ho pensato fosse giusto".