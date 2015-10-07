Home Attualità Lapo Elkann Inaugura Garage Italia Customs nel Giorno del suo Compleanno

di Redazione 07/10/2015

Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, compie oggi 38 anni e per l'occasione ha voluto inaugurare Garage Italia Customs presso l'ex stazione Agip di Piazzale Accursio, a Milano Lapo ha asserito riguardo al suo grande progetto: "Per i nostri clienti vogliamo rendere l'impossibile, possibile. Garage Italia Customs è la sartoria non solo dell'auto, ma anche di barche, aerei, elicotteri e moto. Il tutto realizzato da persone di qualità, i Maestros". Al progetto, a quanto pare, collaborerà anche un chef del calibro di Carlo Cracco, visto che verrà realizzato in loco anche un ristorante. Durante un'intervista a margine dell'inaugurazione di Garage Italia Customs, Elkann ha parlato pure della sua squadra di calcio del cuore, la Juventus: "Credo ancora nello scudetto? La battaglia è lunga e si vince alla fine. Abbiamo una squadra forte e quindi possiamo affrontarla e vincerla... Ho piena fiducia nel lavoro di mio cugino Andrea. Io sono solo una grandissimo tifoso". A Lapo non mancano grandi giocatori come Tevez e Pirlo, che hanno lasciato Torino, e gradisce la squadra attuale: "Non mi manca nessuno, sono contento della squadra di oggi. Le gioie del passato mi fanno piacere, ma io amo il futuro, voglio guardare avanti". Qualche parola su Allegri: "Ha la forza e l'intelligenza, la Juve darà grandi soddisfazioni". Tornando a parlare di Garage Italia Customs, Lapo Elkann ha rivelato che si tratta di un suo sogno che diventa realtà: "Ho sognato per anni, passando davanti al distributore di Piazzale Accursio. Molto più di luogo simbolico per Milano. Parte dell’immaginario collettivo della generazione del miracolo economico italiano. Oggi il cuore di questo edificio ritorna a battere. Garage Italia Customs non poteva trovare Casa migliore dove far incontrare creatività, cura del dettaglio, tecnologie avanzate ed esperienza. Se qualcuno viene da noi con un’auto, una moto, un aereo, un elicottero o una barca, li renderemo unici: sia dal punto di vista dell’innovazione che da quello della tradizione. I 'Maestros', tecnici specializzati con abilità uniche e di assoluta maestria, trasformano i sogni in realtà. In un luogo iconico dove, sotto lo stesso tetto, eccellenze italiane riunite ancora una volta sono la dimostrazione che l’Italia e il fare squadra possono essere vincenti". Ne siamo convinti anche noi. In bocca al lupo!

